Ateş Amiklioğlu dualarla anıldı

31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Ateş Amiklioğlu’nun eşi Seher Amiklioğlu ile kızı Ebru ve oğlu Anıl Amiklioğlu’nun organizasyonu çerçevesinde, Amiklioğlu’nun mahallesinin camii Karakeçili’de, Cumartesi öğle namazından sonra Fikrettin Çıplak hoca tarafından hatim duası okundu ve cami çıkışında cemaate pide-ayran dağıtıldı.

Ayrıca, ailesi ve sevenleri, Amiklioğlu’nun Ankara İncek Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek Fatiha okudular.

(Haber Merkezi)