Ateş Amiklioğlu dualarla anıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu, aramızdan ayrılışının 1. yıldönümü nedeniyle Cumartesi günü sevenleri tarafından anıldı.
Güncel 01.11.2020, 17:42
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31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Ateş Amiklioğlu’nun eşi Seher Amiklioğlu ile kızı Ebru ve oğlu Anıl Amiklioğlu’nun organizasyonu çerçevesinde, Amiklioğlu’nun mahallesinin camii Karakeçili’de, Cumartesi öğle namazından sonra Fikrettin Çıplak hoca tarafından hatim duası okundu ve cami çıkışında cemaate pide-ayran dağıtıldı.
Ayrıca, ailesi ve sevenleri, Amiklioğlu’nun Ankara İncek Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek Fatiha okudular.
(Haber Merkezi)
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