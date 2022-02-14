Ateş Ahlatcı'nın objektifinden...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek binası Burj Khalifa'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyareti öncesi Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtıldı.

Fotoğrafı çekene dikkat edin: Ateş Ahlatcı...

Ahmet Ahlatcı ve ailesi de şu anda Dubai'deler...Ve A.A. servis ederken fotoğrafı çeken Ateş Ahlatcı'nın adını da ihmal etmemiş.