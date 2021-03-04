Atçılık sporuyla ilgili bilgi verildi

Çorum’da atçılık sporuyla ilgili mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Özel Atahan Binicilik ve Atlı Sporlar Kompleksinde faaliyetlerin yürütüldüğünün belirtildiği komisyon raporunda, “Bu tesisler dışında Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren tesis bulunmamaktadır. Bu tesiste yeterli düzeyde eğitmen bulunduğu ve binicilik dersleri verildiği tespit edilmiştir. Tesiste ihtiyaç duyulan atlar, çevre illerdeki diğer atlı spor kulüplerinden ve özel işletmelerden temin edilmektedir. Binicilik eğitimleri için bünyesinde toplam 3 uzman eğitmen ve 24 at bulunmaktadır. Bu tesiste Çorum merkezi ile ilçe ve köylerindeki tüm gençlerin ücretli dersler alarak faydalanma imkanı bulunmaktadır” denildi. (Haber Merkezi)