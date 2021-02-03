Atçalı’da çevre temizliği

Atçalı Köyü ve Pancarlık Köyü civarında bulunan ormanlık alandaki yol kenarına dökülen hafriyat ve evsel katı atıklar, kötü bir görüntü oluşturduğu için Çorum İl Özel İdaresi de bu durum karşısında harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda inşaat hafriyatları ve evsel katı atıklar temizlenerek Atçalı Köyü ile Pancarlık Köyü ve civarı temiz hale getirildi. (Haber Merkezi)