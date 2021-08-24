Atçalı’da “Aşure” buluşması

Çorum Merkez Atçalı Köyü’nde Muharrem ayı nedeniyle “Aşure Günü” düzenlendi.

Atçalı Köyü Muhtarı Sadık Madak tarafından organize edilen Aşure Günü’ne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile parti yöneticileri; Duran Arslan, Burhan Erdem, Muharrem Madak, Osman Soylu, Ali Bükücü ve önceki dönem köy muhtarı Emrah Kümbet de katıldı.

Hazırlanan aşure, köy halkına ve katılımcılara ikram edilirken, bu vesileyle Kerbela şehitleri de yad edildi. Atçalı halkı, acılardan, afetlerden uzak, huzurlu, barış ve aydınlık dolu günler temennisiyle hep birlikte Aşure sofrasında muhabbet paylaşımında bulundu.

(Süleyman ERDEN)

