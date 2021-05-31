“Ata’ya yapılan hakaretin peşini bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununun ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun da icazet aldığı Ayasofya'daki törendeki görevli imam, “Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” şeklinde konuşarak lanet okudu.

TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler de konuyla ilgili bir açıklama yaparak imama tepki gösterdi. Erenler: “Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek. Bu hadsizliğin, Atatürk’ün kurduğu kurumun içerisinde bulunan bir kişi tarafından yapılması, düşündürücü, üzüntü verici ve izah edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

TDP İl Başkanı Erenler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk'e hakaret eden imam ve onu dinleyenlerin hiçbiri o mekânda olamayacaktı. Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Atatürk’e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız.”

(Haber Merkezi)

