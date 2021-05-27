“Atatürk’ün yaktığı eğitim meşalesini Çorum’da da hiç söndürmeyeceğiz”

TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü Sevgin Kurtuluş, Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Nevzat Işık, Lise Müdürü Duran Bolat ve Anaokulu Müdür Yardımcısı Rusça Öğretmeni İlknur Koçak, İlkokul Müdür Yardımcısı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Göksu Karakaya Çetin, Ortaokul Müdür Yardımcısı Müzik Öğretmeni Selçuk Kuzoluk, Lise Müdür Yardımcısı Kimya Öğretmeni Mustafa Şahinbaş ve bazı öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen tanışma ve tanıtım toplantısında ülkenin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temel eğitim vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğan ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü alan Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği de tanıtıldı.



Toplantıda ilk olarak TED Çorum Koleji Genel Kordinatörü Sevgin Kurtuluş tarafından TED Çorum Koleji’nin eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Koronavirüs salgını sürecindeki zor şartlara rağmen öğrencilerini ve velilerini mağdur etmediklerini söyleyen TED Çorum Koleji Sevgin Kurtuluş, ilimizdeki tüm okullara örnek olacak şekilde eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini vurguladı.

TED Koleji’nin bir özel okul mantığından daha çok köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimini desteklediğini, Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağladığını belirten Kurtuluş, “TED Koleji 93 yıldır Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak, okullarında yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek, maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burs vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak, araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek misyonu ile eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlardaki eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. Özellikle şehit ve gazilerimizin çocukları başımızın tacıdır. Bununla birlikte tam burslu okuyan öğrencilerimiz, diğer öğrencilerimizle birlikte eşit şartlarda eğitim alıyorlar. Buradan hiçbir öğrencimiz bizim okullarımızdan minnet borcuyla mezun olamaz. Bizim amacımız kurumumuza gönül bağıyla bağlı ama hiçbir şekilde bağımlı olmayan, özgür, vatanına, devletine, milletine, bayrağına bağlı, kendilerini ifade edebilen, özgüvenli gençler yetiştirmektir. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, kendi ayakları üzerinde duran geleceğe sağlam adımlarla yürüyen gençler yetiştirmek istiyorsanız biz hazırız, buradayız ve sizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“PANDEMİ DÖNEMİNDE DE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM ETTİ”

Çorum’da da 2014 yılında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yaktıkları eğitim meşalesini başarıyla 7 yıldır söndürmediklerini ifade ederek anasınıfından liseye kadar her kademede eğitimlerinin bulunduğunu, Binevler’de 21 dönümlük arsa üzerinde kurulu 22 bin metrekare kapalı alanlı, 15 bin metrekare açık oyun alanları bulunan TED Çorum Koleji’nin fiziki ve teknolojik olanaklarıyla öğrencilerin eğitim dünyası ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak kendilerini sürekli geliştirmelerine imkân sağlayan planlamaları ile eğitim-öğretime devam ettiğini kaydeden Sevgin Kurtuluş, 2019 yılında Ağustos ayında başladıkları eğitim faaliyetlerine kimseyi mağdur etmeden pandemi döneminde de devam ettiklerini, yeni eğitim öğretim yılına ve MEB tarafından yapılması planlanan telafi eğitimlerine de hazır olduklarını kaydetti.

Verdikleri burslarla şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere imkanı olmayan başarılı öğrencilere de eğitimde fırsat eşitliğini sunmanın en önemli hedeflerinden olduğunu da kaydeden Sevgin Kurtuluş, okullarının kapısının tüm Çorumlulara her türlü imkanları ile açık olduğunu, ulusal ve uluslararası programlar ile gençleri geleceğe hazırladıklarını, çocukların yüzyüze eğitime olan hasretini iyi bildiklerini güçlü bir kadro ile TED’in meşalesini Çorum’da yakmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra Anaokulu- İlkokul ve Ortaokul Müdürü Nevzat Işık ve Anadolu Lisesi Müdürü Duran Bolat kampüs içerisinde yer alan tüm birimleri basın mensuplarına tanıttı.



“TED ÇORUM’DA DA EĞİTİMİN MEŞALESİ”

TED’in tüm sınıfları aynı anda açmadığını, kendi öğrencilerini yetiştirerek üst sınıflara aktardığını kaydeden Nevzat Işık, Çorum’da 7 yıllık bir geçmişleri olmasına rağmen 93 yıllık bir birikime sahip olan kurumun ilimizde eğitimin meşalesi olduğunu kaydetti.

Işık konuşmasında; “TED’in bütün ilke ve kurallarını Çorum’da yaşatıyor bu amaçla hizmet veriyor. Kuruluş hikayesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kültürünü, Türk tarihini öğreten, aynı zamanda yabancı dille eğitim veren misyoner okullarından Türk çocuklarını kurtarmak için bir adım attığını görüyoruz. Biliyorsunuz Ulu Önderimiz her alanda çok ileri görüşlü fikirlere sahip, eğitim alanında TED’in kuruluşu ile bu işi başarmıştır. O dönemki siyasi otorite ilk başkanımız İsmet İnönü’den beri TED hiçbir şekilde çizgisinden kopmadan eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde 93 yıldır devam ediyor” dedi.



“NESİL KAYBI BİR ÜLKE İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE”

TED okullarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli görevi olarak gördüğünü söyleyerek bu konuda TED Çorum Koleji’nin de gerekeni yaptığını anlatan Lise Müdürü Bolat da pandemi döneminde öğretim faaliyetlerinin uzaktan da olsa sürdüğünü ancak eğitimde nesil kaybı yaşandığını kaydetti. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun da sık sık bu konuyu gündeme getirdiğini anlatan Bolat,

“TED okulları bu konuda elinden gelenin fazlasını yapıyor ama ülkedeki bütün öğrencilere yetişmemiz maalesef mümkün değil. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak için çalışan bir kurum olan TED bu süreçte eğitim anlamında kaybedilen neslin kazanılması için çok büyük çaba sarf etmektedir çünkü nesil kaybı bir ülke için en büyük tehlikedir. Pandemi sürecinde sürdürdüğümüz uzaktan eğitim çok güzel bir şekilde devam etti. Bizler TED Çorum Koleji olarak öğrencilerimizle eğitim konusunda hiçbir kayıp yaşamadık. Eğitimde fırsat eşitliği olması için maddi imkanı olmayan akademik başarısı yüksek öğrencilerimize ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar burs imkanı sağlanmaktayız. Türk Eğitim Derneğinin Çorum’daki meşalesi olarak kurumumuzun misyon ve vizyonuna uygun eğitim vererek daha nice nesiller yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.



(Haber Merkezi)

