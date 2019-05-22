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Atatürk’ün rotasında Samsun’dan İzmir’e

'Manisa'dan Samsun’a Milli Mücadele’nin 100'üncü Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzinde' sloganı ile yola çıkan Manisalı İşadamı Hasan Balcı, aracına monte ettiği Atatürk büstü, Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve pankartlarla Samsun’dan İzmir’e ulaştı.

Atatürk’ün rotasında Samsun’dan İzmir’e

'Manisa'dan Samsun’a Milli Mücadele’nin 100'üncü Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzinde' sloganı ile yola çıkan Manisalı İşadamı Hasan Balcı, aracına monte ettiği Atatürk büstü, Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve pankartlarla Samsun’dan İzmir’e ulaştı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:11
Atatürk’ün rotasında Samsun’dan İzmir’e

Hasan Balcı’ya bu yolculuğunda eşi Nehire Ersan Balcı, ortaokul öğrencisi Batuhan Alkan ve gazeteci-yazar Nurgül Yılmaz eşlik etti.

Ayrıca geçtiği kentlerde kendisine kısa süreli katılanlar oldu.

İşadamı aktivist Hasan Balcı “Bu bizim Milli Mücadele ruhumuzu yansıtan bir girişim oldu. 19 Mayıs 1919’da başlayan ve zaferle nihayet bulan Milli Mücadele’nin 100. yılında, yine aynı ruhla Atamızın bize gösterdiği yolda, aynı ışıkla yolumuza devam ettik” dedi.

Hasan Balcı, Mustafa Kemal Atatürk gibi Samsun’dan yola çıktıklarını, önce Amasya, sonra Çorum, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Uşak, Manisa ve son olarak İzmir’e ulaştıklarını söyledi.

Atatürk devrimlerinin 19 Mayıs 1919’da başladığını ifade eden Hasan Balcı, bu anlamda yeni bir yüzyıla girildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir kişinin gözünü açabilirsem, kendimi Atatürk’ün verdiği görevi yapmış sayarım. Lütfen sizler de gözünüzü açın artık. Ülkemiz elden gidiyor. Sonra her şeyi yeniden kurmak için artık çok geç olabilir. Her şey elden kayıp gittiğinde, geri getirilmesi mümkün olmayacak. Vatan elden giderse geri alınamaz. Vatansız kalırsan, nefessiz kalırsın, unutma…”

(Haber Merkezi)

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