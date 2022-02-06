Son Dakika

“Atatürk’ün eserine her geçen gün daha kuvvetle sarılıyoruz”

Samsun’da bulunan Atatürk Onur Anıtı’na iki kişi tarafından yapılan menfur saldırıya tepkiler devam ediyor. 

Güncel 06.02.2022, 18:46
24
“Atatürk’ün eserine her geçen gün daha kuvvetle sarılıyoruz”

Saldırının ardından binlerce yurttaşın gece geç saatlerde toplanarak olaya meşaleli tepki gösterdiği, gündüz saatlerinde ise insan zinciri oluşturarak korumaya aldığı Samsun Atatürk Onur Anıtı’na yapılan saldırı ile ilgili Türkiye’deki 68 Baro tarafından ortak bir basın açıklaması yapıldı. 
Çorum Barosu’nun da arasında yer aldığı 68 ilin barosu tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine her geçen gün daha kuvvetle sarıldığımız dile getirildi. 
Menfur saldırıyı yapanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Baroların ortak açıklamasında şu görüşlere yer verildi;
“Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş için ilk adımı attığı, bağımsızlık mücadelesini başlattığı, bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesinin sembolü olan Samsun’da, Atatürk Anıtı’na iki şahıs tarafından urgan bağlandığını ve urganın araç ile çekilerek Atatürk Anıtı’nın yıkılmasının hedeflendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Gazi Mustafa Kemal, tüm dünya tarihi için eşi benzeri görülmemiş destansı bir askeri mücadele sonucunda ulusal kurtuluş savaşımızı, büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Büyük eseri Nutuk’a “1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım” cümlesi ile başlamış, ülkemizin içinde bulunduğu genel durumu tasvirle devam ederek anlattığı perişan ülkeden, ekonomik ve sosyal alanda büyük adımlar atan, kadının eşit bir birey olarak yaşama katıldığı, döneminin çok ilerisinde, çağdaş, laik, demokratik, aydınlık bir ülke yaratmıştır.
“ESERLERİNE HER GEÇEN GÜN DAHA KUVVETLE SARILIYORUZ”
Bizler, bu toprakların bizlere vatan olması için verilen mücadelenin ve Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyor, eserine her geçen gün daha kuvvetle sarılıyoruz. Biliyoruz ki, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, kendi kaderimizi kendimiz tayin edebiliyorsak, fikri hür vicdani hür nesiller için uğraş verebiliyorsak, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı için sesimizi gür bir şekilde çıkartabiliyorsak, eşit yurttaşlar olarak var olabiliyorsak, tüm bunlar o eşsiz lider, askeri ve siyasi deha sayesindedir.
“HAİN SALDIRI”
Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan bu hain saldırı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı, O’nun açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmemize vesile olmuştur. Zira aziz Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlılığı karanlık yüzler tarafından zerrece sarsılamayacak güç ve iradededir. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde kahramanca yer almış silah arkadaşlarını rahmet ve sonsuz bir minnetle anıyor, yapılan saldırıyı Barolar ve avukatlar olarak esefle kınıyor, menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
TBB DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan Türkiye Barolar Birliği de Atatürk Anıtı’na urgan bağlamak suretiyle yıkmak isteyen iki şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. TBB’nin açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına kök salmış ve bu aziz vatanı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü aklımızdan, yüreklerimizden ve bu topraklardan silmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini, iki şahısla ilgili hukuki süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygı ve kararlılıkla bildiririz” ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-5°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@