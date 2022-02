“Atatürk’ün eserine her geçen gün daha kuvvetle sarılıyoruz”

Saldırının ardından binlerce yurttaşın gece geç saatlerde toplanarak olaya meşaleli tepki gösterdiği, gündüz saatlerinde ise insan zinciri oluşturarak korumaya aldığı Samsun Atatürk Onur Anıtı’na yapılan saldırı ile ilgili Türkiye’deki 68 Baro tarafından ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Çorum Barosu’nun da arasında yer aldığı 68 ilin barosu tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine her geçen gün daha kuvvetle sarıldığımız dile getirildi.

Menfur saldırıyı yapanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Baroların ortak açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş için ilk adımı attığı, bağımsızlık mücadelesini başlattığı, bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesinin sembolü olan Samsun’da, Atatürk Anıtı’na iki şahıs tarafından urgan bağlandığını ve urganın araç ile çekilerek Atatürk Anıtı’nın yıkılmasının hedeflendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Gazi Mustafa Kemal, tüm dünya tarihi için eşi benzeri görülmemiş destansı bir askeri mücadele sonucunda ulusal kurtuluş savaşımızı, büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Büyük eseri Nutuk’a “1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım” cümlesi ile başlamış, ülkemizin içinde bulunduğu genel durumu tasvirle devam ederek anlattığı perişan ülkeden, ekonomik ve sosyal alanda büyük adımlar atan, kadının eşit bir birey olarak yaşama katıldığı, döneminin çok ilerisinde, çağdaş, laik, demokratik, aydınlık bir ülke yaratmıştır.

“ESERLERİNE HER GEÇEN GÜN DAHA KUVVETLE SARILIYORUZ”

Bizler, bu toprakların bizlere vatan olması için verilen mücadelenin ve Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyor, eserine her geçen gün daha kuvvetle sarılıyoruz. Biliyoruz ki, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, kendi kaderimizi kendimiz tayin edebiliyorsak, fikri hür vicdani hür nesiller için uğraş verebiliyorsak, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı için sesimizi gür bir şekilde çıkartabiliyorsak, eşit yurttaşlar olarak var olabiliyorsak, tüm bunlar o eşsiz lider, askeri ve siyasi deha sayesindedir.

“HAİN SALDIRI”

Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan bu hain saldırı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı, O’nun açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmemize vesile olmuştur. Zira aziz Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlılığı karanlık yüzler tarafından zerrece sarsılamayacak güç ve iradededir. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde kahramanca yer almış silah arkadaşlarını rahmet ve sonsuz bir minnetle anıyor, yapılan saldırıyı Barolar ve avukatlar olarak esefle kınıyor, menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

TBB DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği de Atatürk Anıtı’na urgan bağlamak suretiyle yıkmak isteyen iki şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. TBB’nin açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına kök salmış ve bu aziz vatanı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü aklımızdan, yüreklerimizden ve bu topraklardan silmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini, iki şahısla ilgili hukuki süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygı ve kararlılıkla bildiririz” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)