“Atatürk’ün Çanakkale’deki izlerini silmek isteyenler tarihe karşı suç işliyor”

Mustafa Kemal Atatürk’ün cephede uyguladığı taktik ve stratejilerle büyük bir askeri deha ve lider olduğunu Türk ulusuna ve dünyaya gösterdiğini belirten Çiftçi, “Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Anadolu’ya geçtiğinde ‘Anafartalar Kahramanı’ diye karşılanmıştır. Atatürk’ün Çanakkale’deki izlerini silmek isteyenler gerçeklere ve tarihe karşı suç işlemektedir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de 9 ay süren muharebeler boyunca cepheden 110.220 yaralı, 70.939 hasta ve hava değişimine ihtiyacı olanların hastanelere sevk edildiğini kaydeden Çiftçi, “Hastanelerde bu süreçte 48.268 hasta, 22.619 yaralı tedavi edilmiş; sağlık çalışanlarının özverili çalışması ile cephede önemli bir bulaşıcı hastalık meydana gelmemiştir.

Genel Sağlık-İş olarak başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canlarını veren şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Çanakkale muharebeleri süresince cephede ve gerisinde sağlık hizmetlerini omuzlayanları minnetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

