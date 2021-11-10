“Atatürk’ün bize bıraktığı miras Cumhuriyetin de güvencesidir”
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü vefatının 83. Yılında minnet ve şükranla andığını söyledi.
Mesajında “Savaş meydanlarında sağladığı nice zaferleri, kurduğu hür, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran, Türk milletini yeniden bu topraklara egemen kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar minnet duysak azdır” diyen Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, Atatürk'ün nesilden nesle aktarıldıkça büyüyen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirasının Cumhuriyetin güvencesi, ülkemizin geleceği olduğunu vurguladı.
Derin mesajında “Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için Gelecek Partisi olarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
(Uğur GÖRKEM)
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