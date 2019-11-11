“Atatürk’ün barışa dair görüşleri hala güncel”

Kurtuluş Savaşı’nda yan yana, omuz omuza mücadele eden, emperyalistlerin Türkiye’den kovulması için canını veren farklı inanç ve kimliklerden Türkiye halkları, egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda, yıllardır birbirine düşman haline getirilmeye çalışılmakta, emperyalist işbirlikçiler iktidarlarını sürdürmek için bu yöntemi araç olarak kullanmaktadır.

Atatürk’ün ölümünden bu yana dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar, çatışmalar ve katliamlar, O’nun yıllar önce söylediği “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün anlamının, ne kadar doğru ve güncel bir ifade olduğunu açıkça göstermektedir.

Toplumsal düzende ise tek tip, itaat eden insan tipi yaratılırken, özellikle eğitim alanında çağdışı, bilimdışı uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. Kadınının ve erkeğin toplumsal yaşamda ayrıştırılması yoluna gidilmiştir. Eğitim sistemi daha cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kız ve erkek çocukların bir arada okuyabileceği düzenlemeler günümüzde Cumhuriyet’ kuruluşunun 96. yıldönümünde çağdışı bir anlayışla tartıştırılmakta, dini cemaat, vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı protokollerle laik eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmakta.

Bütün antidemokratik uygulamalara karşı emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün cumhuriyetini yeniden kurmak için mücadelemize devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk`ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış!” ilkesi doğrultusunda kararlıkla yürüyeceğiz.

Eğitimde ve bilimde ırkçı-gerici uygulamaların etkisini arttırdığı, çocuk ve kadın haklarının saldırı altında olduğu, laiklik ve laik yaşamın hızla tasfiye edildiği, okullardan başlayarak toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların yaşandığı günümüz koşullarında, hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutumuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında saygıyla anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)