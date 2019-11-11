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“Atatürk’ün barışa dair görüşleri hala güncel”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı verilen mücadelenin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçtiğini belirterek, Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu günden bu yana dünya üzerinde yaşanan gerginlik, çatışma ve savaşların durmaksızın devam ettiğini kaydetti. Atatürk’ ün hem yurtta hem de dünyadaki barış savunusunun, dün olduğu gibi bugün de güncelliğini koruduğunu anlatan Gül, Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme ve çağdışılığa karşı savaş açtığını, her ikisinde de başarılı olarak bu ülkeyi medeniyet yolunda ilerlettiğini dile getirdi. Atatürk’ten sonra gelen, kendilerini kul olmaktan, teba olmaktan kurtararak özgür bireyler olarak cumhuriyetin sunduğu eğitim ve demokrasi olanakları ile iktidara gelenlerin bu çizgiden uzaklaştığına dikkat çeken Gül, “Ülkemiz Amerikan emperyalist politikaların bölgedeki taşıyıcılarından biri durumuna getirilmiştir. Uygulanan yanlış politikalar sonucu Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım savaşının içine sürüklenmiştir.

“Atatürk’ün barışa dair görüşleri hala güncel”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı verilen mücadelenin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçtiğini belirterek, Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu günden bu yana dünya üzerinde yaşanan gerginlik, çatışma ve savaşların durmaksızın devam ettiğini kaydetti. Atatürk’ ün hem yurtta hem de dünyadaki barış savunusunun, dün olduğu gibi bugün de güncelliğini koruduğunu anlatan Gül, Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme ve çağdışılığa karşı savaş açtığını, her ikisinde de başarılı olarak bu ülkeyi medeniyet yolunda ilerlettiğini dile getirdi. Atatürk’ten sonra gelen, kendilerini kul olmaktan, teba olmaktan kurtararak özgür bireyler olarak cumhuriyetin sunduğu eğitim ve demokrasi olanakları ile iktidara gelenlerin bu çizgiden uzaklaştığına dikkat çeken Gül, “Ülkemiz Amerikan emperyalist politikaların bölgedeki taşıyıcılarından biri durumuna getirilmiştir. Uygulanan yanlış politikalar sonucu Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım savaşının içine sürüklenmiştir.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:06
“Atatürk’ün barışa dair görüşleri hala güncel”

Kurtuluş Savaşı’nda yan yana, omuz omuza mücadele eden, emperyalistlerin Türkiye’den kovulması için canını veren farklı inanç ve kimliklerden Türkiye halkları, egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda, yıllardır birbirine düşman haline getirilmeye çalışılmakta, emperyalist işbirlikçiler iktidarlarını sürdürmek için bu yöntemi araç olarak kullanmaktadır.

Atatürk’ün ölümünden bu yana dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar, çatışmalar ve katliamlar, O’nun yıllar önce söylediği “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün anlamının, ne kadar doğru ve güncel bir ifade olduğunu açıkça göstermektedir.

Toplumsal düzende ise tek tip, itaat eden insan tipi yaratılırken, özellikle eğitim alanında çağdışı, bilimdışı uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. Kadınının ve erkeğin toplumsal yaşamda ayrıştırılması yoluna gidilmiştir. Eğitim sistemi daha cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kız ve erkek çocukların bir arada okuyabileceği düzenlemeler günümüzde Cumhuriyet’ kuruluşunun 96. yıldönümünde çağdışı bir anlayışla tartıştırılmakta, dini cemaat, vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı protokollerle laik eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmakta.

Bütün antidemokratik uygulamalara karşı emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün cumhuriyetini yeniden kurmak için mücadelemize devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk`ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış!” ilkesi doğrultusunda kararlıkla yürüyeceğiz.

Eğitimde ve bilimde ırkçı-gerici uygulamaların etkisini arttırdığı, çocuk ve kadın haklarının saldırı altında olduğu, laiklik ve laik yaşamın hızla tasfiye edildiği, okullardan başlayarak toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların yaşandığı günümüz koşullarında, hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutumuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında saygıyla anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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