“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”

Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşıma ilişkin bir açıklama yaptı.

Şen, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirmek ve hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Hele hele Raşit Keleş gibi birinin hiç değildir” dedi.

Kendisinin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in belediye meclis üyeliğini yaptığını hatırlatan Şen, “Bizler Mustafa Kemal Atatürk sevenleri olarak her zaman ülkesini, bayrağını, vatanını ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünden yana olan insanlar olarak, barıştan ve huzurdan yana ayrımcılığa karşıyız. Reşit Keleş’i şiddetle kınıyor, sosyal medya üzerinden söylediği cümleleri aynen kendisine iade ediyoruz. Keleş gibi bir insanla aynı havayı teneffüs ettiğimiz için utanç duyuyoruz. AK Parti’nin değerli il yöneticilerinin bu zat ile ilgili gereğini yapacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)