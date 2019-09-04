“Atatürk’ten çirkin elinizi çekin”

MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Atatürk’ün, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı olduğunu ifade ederek namert ve nankörlerin bunu anlayamayacağını ifade etti"

"Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır ve ne mutlu emin olanlaradır. Ya emin gibi görünüp zelil olanlara ne diyeceğiz? Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz. Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de sürekli taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta kendileridir" diyen Onan, Atatürk'e dil uzatanların yediği, içtiğinin haram, esip savurduğunun ise haysiyetisizlik olduğunu kaydetti.

Tarihte husumet kazısı yapmanın, kutuplaştırıcı bilirkişilik taslamanın düşmanları sevindiren vatan hainliği olduğunu kaydeden Ertuğrul Onan, “Türk tarihinden çirkin elinizi çekin zehirli dilinizi kesin. İkinci Abdülhamit ve Gazi Mustafa Kemal, Türk tarihinin şerefli ve iftihar ettiğimiz iki yüzüdür. Mustafa Kemal'e ithamlarda bulunanlar bilmeli ki yalan ve iftira bumerang gibi geri dönecektir. Alçakça ithamlarla Atatürk'ü gözlerden ve gönüllerden düşürecek sanan varsa ya zekaları kurumuştur ya da insanlıkları kaybolmuştur.

Gazi Mustafa Kemal yalnızca hisleri, heyecanı ile değil aynı zamanda akıl, sabır, strateji, denge ve milli değerlerle hareket etmiş ve hedeflerine ulaşacağına inanmış bir liderdir.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Belediye meclis üyesi olan bir zat sosyal medya hesabından Atatürk’e karşı hakaret ve küfür dolu paylaşımı şehrimizde kaos yaratmıştır.

Her ne kadar çıkıp özür dilesen de !

Atatürk’e dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir. Sen kim Atatürk’e hakaret kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Yusuf Has Hacib diyor ki: 'Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç, terbiyeli kişiye benden bin alkış.' Terbiyesizden kaçmayacak, maskesini indireceğiz. Aklına estiği zaman bir yazı yazayım diyen karakter zaafının, Atatürk’ün ismini ömrün boyunca aklından çıkaramayacağın

günler yakındır.”(Haber Merkezi)