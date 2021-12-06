“Atatürk’e minnettarız”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti ) İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, açıklamasında tüm dünyada kadınların kendi mücadelesi ile elde ettiği kazanımlar arasında en önemli kazanımın kadınların demokratik haklarını kullanabilme özgürlüğünü ifade eden kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü olduğunu vurguladı

Demir yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Mustafa Kemal Atatürk 'e Türk kadınları olarak minnettarlığımızı iletiyoruz. 5 Aralık 1934 tarihi kadınların demokratik haklarını elde etmesinin miladı olarak kabul edilerek tüm Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlar olarak elde ettiğimiz kazanımların değerini bilip dünyaya örnek olmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişten günümüze elde ettiğimiz tüm kazanımlarda mücadele verip öncü olan tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz.”

(Aliye ÖNCEL)

