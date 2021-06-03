Atatürk’e lanet okuyan imama suç duyurusu

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Bayezid Camii eski imamı Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partililerle birlikte Adliye Sarayı’na gelen İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ettiklerini söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’nde devlet erkanının da bulunduğu bir programda imam Mustafa Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınadıklarını dile getiren Tahtasız, “Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz. Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’de düşman işgalinden kurtaran da Diyanet İşleri Başkanlığını kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür” dedi.

Tahtasız şöyle devam etti: “Tarihimizde İstanbul işgal altındayken milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ‘Katli vaciptir’ diye fetva veren işbirlikçi dürzizadeler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran ‘Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapan varsa bilin ki onların damarlarında kafir kanı akar’ diyen Sütçü İmamlar vardır.”

‘ULUSAL DEĞERLERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR’

Atatürk’e karşı bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine hakaret edenlerin ulusal değerlerimizi hedef aldığını vurgulayan Tahtasız, “Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Atatürk’e karşı bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekeni yaptık. Bu meczuba gereken cezanın en ağır şekilde verilmesinin takipçisi olacağız.” diye konuştu.

