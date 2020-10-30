“Atatürk’e, Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Çelenk sunma törenine İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ile İYİ Parti adına hazırlanan çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi.

Tören sırasında konuşan ADD Şube Başkanı Demirer ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, milli bayramlarda siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çelenk sunma imkânı dahi verilmemesini eleştirerek, “Atatürk’ü anmak için kimseden izin almak zorunda değiliz. Atamızı anmaya, Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dediler.

“ATAMIZA SAYGIMIZI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ, BEDELİNİ DE ÖDEMEYE HAZIRIZ”

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ulusal bayramlarda Atatürk anıtlarına çelenk sunmanın bir sorun haline geldiğini belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da resmi törende anıta sadece Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı’nın çelenklerinin sunulduğunu, “diğer çelenkler” bölümünün kaldırıldığını söyledi.

“100 yıl önce bu coğrafyada emperyalizmin tüm gücüyle saldırdığı bir dönemde bağımsızlık mücadelesini gerçekleştirmiş ve cumhuriyeti kurmuş olan bu devletin kurucu önderinin huzuruna çıkıp çelenk sunmak artık bürokratik işlem gerektiriyor” diyen Demirer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü anmak, minnet ve şükran duygularını sunmak için hiçbir makamdan ve kişiden izin almak zorunda olmadıklarını, varsa bunun da bedelini ödemeye hazır olduklarını ifade etti.

“CUMHURİYET, KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise konuşmasında cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğuna vurgu yaparak, ülkeyi yöneten iktidarın, Atatürksüz ve cumhuriyetsiz bir Cumhuriyet Bayramı kutlamaya heves ettiğini, bunun da ülke için en büyük kötülük olduğunu söyledi.

Özsaçmacı, “Bugüne kadar hiç yaşanmamız bir süreçten geçiyoruz. Resmi törenlerde mecliste grubu bulunan siyasi partilere dahi çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma hakkı verilmiyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde siyasi partilerin çelenk sunma hakkının bulunduğunun belirtilmesine rağmen, bu durum göz ardı ediliyor. Atatürk’süz ve cumhuriyetsiz bir Cumhuriyet Bayramı kutlamaya heves etmek bu ülke için en büyük kötülüktür” dedi. (Haber Merkezi)