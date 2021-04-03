“Atatürkçülere büyük görevler düşüyor”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl- Merkez İlçe Yöneticileri ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi'ni ziyaret ederek, geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede yeniden Şube Başkanlığı’na seçilen Uğur Demirer ve yönetimini kutladı.

Şube Başkanı Demirer ve yöneticiler ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurumsal kimliğini önemsediklerini belirtirken, bugüne kadar olduğu gibi her zaman ADD’nin yanında olacaklarını ifade etti.

Ziyaretlerinden dolayı CHP Heyetine teşekkür eden Şube Başkanı Demirer ise Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılması ve geliştirilmesi için toplumun tüm katmanları ile diyalog içerisinde olduklarını ifade ederek, bu noktada CHP ile diyalog içerisinde olmayı da çok önemsediklerini dile getirdi.

Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini, bu nedenle Atatürkçülere büyük görevler düştüğünü dile getiren Demirer, CHP Heyeti’nin ziyaretini de bu vesileyle çok anlamlı bulduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)