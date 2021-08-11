“Atatürkçüler örgütlü güç halinde hareket etmelidir”

CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı ve ADD Genel Başkan adayı Yalçınkaya, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Türkiye’nin her yerinde temsilcilikleri olduğunu hatırlatarak, cumhuriyetin temel değerlerinin tasfiye edildiği bir süreçte Atatürkçülerin ortak akılla hareket ederek, örgütlü güce dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.2000-2005 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 4 dönemde CHP Parti Meclisi’nde görev yaptığını ifade eden Ayhan Yalçınkaya, Atatürkçülerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirterek, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

ADD Çorum Şubesi’nde Genel Başkan Adayı Ayhan Yalçınkaya’nın katılımı ile sohbet toplantısı düzenlendi.



Beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı, merhum Ateş Amiklioğlu’nun gelini İnci Amiklioğlu ile CHP Mamak Gençlik Kolları Eski Başkanı Kadir Altunbaş ile ADD Çorum Şubesi’ni ziyaret eden Yalçınkaya, önümüzdeki günlerde yapılacak kongre öncesi destek isteyerek, ülkemizin içinde bulunduğu durum ile ADD’nin pozisyonu hakkında istişarelerde bulundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Sır, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Eğitim-İş Şube Hukuk Sekreteri Saim Erdoğan ve bazı siyasi parti yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demir, ADD Genel Merkezinin şubelerin ve taşranın durumunu çok iyi bilmesi ve sahiplenmesi gerektiğini anlatarak, örgütsel bir yapı oluşturulmasını, derneğin projesi olan bir ekiple yönetilmesini istedi.

ADD Genel Başkan Adayı Ayhan Yalçınkaya ise; 1989 yılında olağanüstü bir kadro ile kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ‘Cumhuriyeti yaşatacağız’ şiarıyla yola çıktığını, bugün gelinen noktada çok farklı , özünde çok önemli sorumluluklar karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayhan Yalçınkaya; “Bugün Cumhuriyetin temel değerlerinin tasfiye edildiği bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyeti yaşatmak için Atatürk’ü anlatmakla yetinmeyerek, örgütlü güç haline gelmek zorundayız” ifadesinde bulundu.

ADD’nin ülke gündeminde daha etkin yer alması gerektiği görüşünü de dile getiren Yalçınkaya, çıktıkları bu zorlu yolculukta ekibine destek veren tüm dostlarına teşekkür etti.

Toplantı sonunda ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve ADD Disiplin Kurulu Üyesi Kenan Sır, Genel Başkan Adayı Ayhan Yalçınkaya’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)