Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, her 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Atatürk’ün yeri doldurulamayacak kadar büyük bir lider ve yol gösterici olduğunu vurgulayarak 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan BTP İl Başkanı Tanık, “Her 10 Kasımda olduğu gibi Atatürk’ü, anne babasını, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Atatürk bize yol gösterici ve rehber olmaya devam ettiğini belirterek “Biz de O’nun çizdiği yolda fikri duruşunu sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuşan Mehmet Ali Tanık, Ulu Önder Atatürk ve merhum Genel Başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın çizdiği yoldan ayrılmadan, ülkemizi hak ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıma hedefine, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Harabeye dönen, yanmış yıkılmış bir coğrafyada imanı, aklı ve cesaretiyle Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün tüm dünyada kabul görmüş ve saygı duyulan bir lider olarak silinmez izler bıraktığını belirten BTP İl Başkanı Mehmet Ali Tanık mesajında; “Merhum Başkanımız Prof. Dr. Baş’ın “Hoş Geldin Atatürk” eseriyle gerçek Atatürk’ü milletimizle tekrar buluşturmuş, milletimizin aklına ve gönlüne nakşetmiştir. Prof. Dr. Baş’ın dediği gibi: “Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekün Türk Milleti’dir.” Bugün Atatürk’ü gerçekten anlamak, O’nun fikirlerini hayata geçirmek zamanıdır. Ekonomiye, siyasete, sosyal hayata, kültüre, eğitime Atatürk’ün baktığı gibi bakma zamanıdır. Atam, ruhun şad olsun. Emin ol ki, bu vatanı emanet ettiğin Türk Gençliği, Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşıyacaktır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

