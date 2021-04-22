Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Türk milletinin gönlünde bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunun temsil edildiğini bildirdi.

23 Nisan’ın 101. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Güler, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmıştır. Bu açılışın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza hediye etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinde bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmenin hepimizin insanlık görevi olduğunu ve aynı zamanda çocuk sevgisinin insan sevgisi için bir ihtiyaç olduğunu görmekteyiz” dedi. Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve milli irade kavramlarının çocuklar ve gençler tarafından benimsenmesi, korunması ve bu uğurda verilecek karşılıksız mücadelenin ve fedakârlığın en büyük örneğinin 23 Nisan olduğunu kaydeden Güler, açıklamasında şunları dile getirdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gençlerimize hem değerlerimizi hatırlatmakta, hem de Türk Devletinin geleceği için başarılı çalışmalar yapma sorumluluğu yüklemektedir. Aynı zamanda ülkemiz dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir.

Çocuklar yaşam içerisinde en masum, en saf, en temiz duyguları taşıyan insan örneğidir. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde de çocuklar milletin geleceğidir. Geleceğimizi kuruyacak olan çocuklarımız savaşın, şiddetin, istismarın olmadığı, doğanın bozulmadığı, saygının, merhametin, şefkatin daima var olduğu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar.

Son yılda yaşadığımız pandemide yine çocuklarımızı korumak, onların sağlığını güvenceye almak hem devletimizin, hem de biz büyüklerin üzerine düşen en büyük görevdir. Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyor, pandemisiz daha değerli, daha sağlıklı günler yaşayacağımız nice bayramlara kavuşmayı diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.” (Haber Merkezi)

