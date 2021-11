“Atatürk, ulusumuzun ışık kaynağı”

Tokgöz mesajında, “Atamıza kendisini unutmadığımızı ve ektiği tohumların her şeye rağmen her sabah yeniden yeşerdiğini, minicik ve gencecik kalplerin Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk sevgisi ile çarptığını söylemek en büyük mutluluğumuzdur. Çağdaş Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” dedi.

Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini kaydeden Ulaş Tokgöz, “Atatürk, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti, sarsılmaz bir inançla sahip çıktığı ve koruduğu cumhuriyeti ve O’nun temel ilkelerini daha ileriye taşıma azim ve kararlılığındadır” diye konuştu.

Yaşamı boyunca demokrasi düşüyle hareket eden, özgürlüğü ve bağımsızlığı karakter edinen Büyük Önder Atatürk’ün, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma mücadelesi verdikleri bugünlerde de kendilerine ışık tuttuğunu vurgulayan Tokgöz, “O'nun eşsiz devrimci fikirleri ile aydınlattığı bu yolun sonunda, inanıyorum ki ülkemiz, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Bir ülkenin onurunu haysiyetini koruyarak nasıl değiştirileceğini, dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebildiğini, hem tarih yazarak, hem tarihe not düşerek göstermiş, hem de mazlum milletlere örnek olsun diye tarihe tescil ettirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında saygıyla, şükranla, özlemle anıyor ve arıyoruz” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)