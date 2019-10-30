“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen konferans, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık tarafından verildi.

Hafız Yaşar’dan Sadettin Kaynak’a birçok müzisyen din adamının hatıraları ve dönemin canlı icralarını anlatan Bıyık, “Atatürk, insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyordu. 14 Ekim 1925’te İzmir Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaretinde öğrencilerin ‘Hayatta musiki lazım mıdır?’ sorusuna ‘Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzu bahis olan hayat insan hayatı ise musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz’ cevabını vermiştir.

Müziğin insan hayatındaki önemine işaret eden ve dinlenecek müziğin çeşidine dikkat çeken Atatürk, her konuda olduğu gibi Türk Müziği konusunda da yenilikler yapmak istemiştir” dedi.

Bıyık, konuşmasının ardından Türk musikisinden seçmiş olduğu şarkıları seslendirdi. (Taner ŞİMŞEK)