Atatürk sergisi gezildi
Güncel 10.11.2021, 23:21
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda “Atatürk” konulu karma sergi açıldı.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ve beraberindekiler, DTS fuayesinde açılan karma sergiyi gezdi.
(Taner ŞİMŞEK)
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