Atatürk posterini ve bayrağı indirmediği için görevinden ihraç edildiğini öne sürüyor

Türkiye’de “Çözüm Süreci”nin yürürlükte olduğu ve devlet kurumlarından TC ibarelerinin kaldırıldığı dönemde, Çorum’da görev yapan bir memurun, odasındaki Atatürk posterini ve Türk bayrağını kaldırmadığı için çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı, yaptığı tartışmalarla ilgili açılan soruşturma sonucunda da, geçen ay memuriyetten ihraç edildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Çorum Göğüs Hastanesi’nde memur olarak görev yapan Sedat Kantarcı’dan, “ideolojik” olduğu gerekçesiyle, odasında asılı olan Atatürk posterini ve Türk bayrağını kaldırması istendi. Kantarcı, buna itiraz ederek, bayrağın ve posterin buraya yeni asılmadığını, öteden beri burada olduğunu söyledi. Bu kez yöneticiler kendisini “provokasyon” yapmakla itham ettiler. Yıl 2013…

Hastane yöneticileri, “amirlerine zincirleme hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvururken, “bayrak kırışıktı” gerekçesine sığındılar. 2014 yılında mahkeme, Sedat Kantarcı’nın beraatına karar verdi.

Sedat Kantarcı’nın Çorum Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan eşi de, doğumla ilgili olmayan bir birime verildi. Kendisi de, mahkeme süreci devam ederken, Diş Hastanesi’nde görevlendirildi ve disiplin soruşturması sonucu kademe cezası aldı.

2015 yılında Zonguldak’a tayin edilen Kantarcı, kendisbinden bir ay sonra eşinin de Zonguldak’a gönderildiğini, bu tayine tepki gösteren eşinin tayinini Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi’ne aldırdığını, kendisinin de üç ay sonra eş durumundan Akçakoca’ya geçtiğini anlatıyor.

Bu atama-yer değiştirme sürecinde yöneticilerle tartıştığını, bunun üzerine hakkında tekrar soruşturma başlatıldığını belirten Sedat Kantarcı, en sonunda, Haziran 2019 itibariyle memuriyetten ihraç edildiğini söylüyor. (Elvan YILMAZ)