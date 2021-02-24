Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel mülkünü hazineye “halkın ve ülkenin yararına kullanılmak şartıyla” bağışladığını kaydeden Demirer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin simgelerinden biri olan Ata’mızın mirası Atatürk Orman Çiftliğine sahip çıkmak her yurttaşın görevidir.

1950 sonrası çıkarılan kanunlarla çiftlik arazisinin bir kısmı çeşitli kuruluşlara devredilmiş ya da satılmış, bir kısmı daha sonra yapılan özelleştirmeler ile kamu mülkiyetinden çıkarılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği, en büyük tahribatını ise iktidarın, 2006 yılında plan yapma yetkisini Ankara Büyükşehir Belediyesine devretmesiyle yaşamaya başlamıştır. Sit dereceleri düşürülerek, değişik devirler yoluyla amacı dışında kullanıma, yapılaşmaya açılmış, rant uğruna arazileri yağmalanmış, kuruluşları tahrip edilmiştir.

Satışlarla, kiralamalarla yağmalanan Atatürk Orman Çiftliği arazileri, kuruluş amacının dışında kullanılmakta, bağış şartları ihlal edilmektedir!

Satılan, kiralanan araziler derhal tespit edilerek amacına uygun kullanılması için gerekli yasal işlemler yapılmalı ve Atatürk Orman Çiftliği’ne iade edilmelidir.

Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz; Atatürk Orman Çiftliği, Türk milletinindir. TBMM’yi göreve çağırıyoruz. Bu hukuksuzluğa, yağmaya engel olmalı, sorumlularından hesap sormalısınız.

Hukuksuzluğu, usulsüzlüğü, yağmacı zihniyeti hayatımızın bir parçası haline getirenlere sesleniyoruz:

Biz, Atatürk’e yürekten bağlı yurtseverler; O’nun eserlerine ve mirasına açık gizli tüm saldırılarınızın farkındayız. Atatürkçü Düşünce Derneği bu saldırıların amacını gayet iyi bilmektedir. Başaramayacaksınız!” (Haber Merkezi)