“Atatürk milletin gönlünde ebedi olarak yaşayacaktır”

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum İl Başkanı İsmail Deli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu belirten TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, vefatının ardından 83 yıl geçen büyük önder Atatürk’e Türk milleti ve dünyanın hala saygı ve hürmet duyduğunu, bu bağlılığın hiç azalmadığını, eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakatin eksilmediğini belirtti.

Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri ve dünyanın örnek aldığı bir lider olduğunu açıklayan İsmail Deli mesajında şu görüşlere yer verdi: “Her fani ölümü tadacaktır. Lakin Atatürk eserleri ve sevgisi ile Türk milletinin gönlünde ebedi olarak yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır.İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere uygun şekilde yorumlamış bir siyaset uzmanıdır.. Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. . Herkes bilmelidir ki, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türkiye ise Atatürk'tür. O, Türk vatanının istiklal umududur.

Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ve kurtuluş ruhu hamd olsun dimdik kıyamdadır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk’ü vefatının 83.ncü yılında rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Devletin asil evlatları olarak Atamızı ve emanetlerini gelecek nesillere anlatmak ve korumak bizim asli görevimizdir”

(Volkan SINAYUÇ)