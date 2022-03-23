Atatürk Lisesi’nin doğa hassasiyeti

Ülkemizde ve dünyamızda çıkan orman yangınları sebebiyle ağaçların yok olması ve ormanda yaşayan ve beslenen canlıların aç kalması konusuna dikkat çekmenin amaçlandığı proje kapsamında öğrenciler, evlerde biriktirilen meyve çekirdeklerini doğaya ve doğada yaşayan diğer canlılar hem sığınak hem de besin kaynağı olması için kutularda biriktirip doğayla buluşturdular. Etkinlik, Okul Müdürü Halit Güneş, okul personelleri, öğretmen ve öğrenci olmak üzere 85 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

