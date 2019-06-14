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Atatürk Lisesi’nden türkü tadında gece

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nin önceki akşam Devlet Tiyatrosu’nda sunulan Türk Halk Müziği Konseri beğeniyle izlendi.

Atatürk Lisesi’nden türkü tadında gece

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nin önceki akşam Devlet Tiyatrosu’nda sunulan Türk Halk Müziği Konseri beğeniyle izlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 01:27
Atatürk Lisesi’nden türkü tadında gece

Müzik öğretmeni Suat Yılmaz yönetiminde sahneye çıkan koro, halk müziğinin en güzel örnekleriyle, izleyicilere türkü tadında bir gece yaşattı.

Bağlama ustalarının zenginlik kattığı konserde, koro ve solo türkülerle izleyenlerin gönül tellerine dokunuldu.

Okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velilerinden oluşan izleyiciler, Koro Şefi Suat Yılmaz’ı ve halk müziği korosunda yer alan öğrencileri, dakikalarca alkışladılar.

Okul Müdürü Halit Güneş de, açılış konuşmasında, etkinliğe emeği geçen herkese ve izleyicilere teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

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