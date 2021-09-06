Atatürk Lisesi’nde yeni eğitim yılı kutlaması

Program, Başöğretmen Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Halit Güneş, öğrencilere hitaben salgın hastalık ve alınan tedbirlerin öne çıktığı bir konuşma yaptı.

Alışılageldiği üzere öğretmenler adına yakın zamanda emekli olan Veysel Uysal’ın konuşması ile devam eden programda geçen yılın okul birincisi Emre Deniz arkadaşlarına hitap etti. Emre Deniz kendisinin nasıl başarıya ulaştığını dile getirdi ve arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.

İlk ders için tarih öğretmeni Yeşim İşgör kürsüye çıktı. Başöğretmen Atatürk ve 30 Ağustos üzerinde duran İşgör, salgından kurtulmuş bir toplum olarak eğitime devam etme dilekleri ile konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda 12. sınıf öğrencisi Çağla Oyanık tüm okul öğrencileri adına 9. sınıf öğrencisi Rana Çetin’e “hoşgeldiniz” diyerek, demet çiçek sundu. Rana Çetin memnuniyetini dile getirdikten sonra Atatürk Anadolu Lisesinin öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

