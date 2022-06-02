Atatürk Lisesi’nde müzecilik seferberliği

Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ve Atatürk Anadolu Lisesi Müzecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü ve İl Eğitim Tarihi Müzesi Sorumlusu Görsel Sanatlar Öğretmeni Dursun Şen'in paydaşı olarak başlayan ve çok yönlü hedeflere sahip işbirliğinde lise öğrencileri, öğretici ve eğlenceli etkinlikler aracılığı ile üniversite yaşamına hazırlanırken, Arkeoloji Bölümü öğrencileri de lise bünyesindeki Eğitim Tarihi Müzesi'nde kariyer olanaklarının başında gelen müzecilik alanında tecrübe kazanıyorlar.

2017 yılında açılan kamu okulları arasında eşine az rastlanan Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Eğitim Tarihi Müzesi’nde artık eğitim faaliyetinde kullanılmayan daktilolar, baskı ve dizgi makineleri, ilk bilgisayar modelleri, baskı çoğaltma araçları, tepegöz ve diğer yansı cihazları, lüks türünde aydınlatma araçları, film kayıt cihazları, VHS video oynatma araçları, tüplü televizyonlar, radyo, pikap ve kasetçalarlar, yaklaşık yüz elli yıllık piyanolar, mandolin, bağlama ve diğer müzik enstrümanları, fen bilimleri deneylerinde kullanılan orijinal ahşap kasalarında saklanmış kimyasal solüsyon ve tüpleri, okulun açılış yıllarında kütüphanesine kazandırılmış eski nüshalardan oluşan kitaplar sergileniyor.

Çorum Arkeoloji Müzesi eski müdürü, Ortaköy/Şapinuva Kazısı Başkanı ve Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Atatürk Lisesi’nin de bir mezunu olan Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek'in desteği ile hazırlanan Eğitim Tarihi Müzesi’nde müzeciliğin temel ilkeleri hakkında öğrencilere bilgi veriliyor.

Öte yandan Arkeoloji Bölümü Gönüllülük Çalışmaları dersi öğrencileri ise dersin sorumlu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kalkan ile birlikte müzenin periyodik bakım ve temizlik işlerini üstlendiler.

Faaliyetler kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc Jean ve Emrullah Kalkan tarafından lise konferans salonunda yaklaşık 100 öğrenci ve öğretmenden oluşan gruba “arkeoloji” ile ilgili bilgi verildi.

Yeni akademik yılda ise Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel'in gerçekleştireceği kariyer konuşması, Arkeoloji Kulübü üyesi öğrencilerden Kübra Girgin, Fatih Çeşmeli ve Ahmet Gümüş'ün rehberliğinde lise öğrencilerine Ortaköy/Şapinuva ören yeri gezisi ve İncesu Kanyonu doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, Çorum Arkeoloji Müzesi etkinliği ve üniversite kampüsünün gezdirilmesinin planlandığı bildirildi.

(Haber Merkezi)

