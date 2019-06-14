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Atatürk Lisesi’nde karne sevinci

73 yıldır Çorum’da eğitim-öğretim faaliyetine devam eden, Çorum Lisesi, Çorum Atatürk Lisesi ve son olarak da Çorum Atatürk Anadolu Lisesi olan okulda bir kez daha karne sevinci yaşandı.

Atatürk Lisesi’nde karne sevinci

73 yıldır Çorum’da eğitim-öğretim faaliyetine devam eden, Çorum Lisesi, Çorum Atatürk Lisesi ve son olarak da Çorum Atatürk Anadolu Lisesi olan okulda bir kez daha karne sevinci yaşandı.

14 Haziran 2019 Cuma 20:16
Atatürk Lisesi’nde karne sevinci

Eğitim yılı içinde yapılan yarışma ve müsabakalarda birçok ödül alan öğrencilerin bir kısmı da son ana denk geldiği için karne töreninde ödüllendirildi veya başarıları duyurularak alkışlandı. Bunların başında yılsonu konserini gerçekleştiren müzik korosu, 2 Mayıs 2019'da okul bahçesinde Felsefe Öğretmeni N. Cansu Uysal'ın önderliğinde yapılan kermeste en çok satış yaparak birinci olan 10/B sınıfı öğrencileri adına sınıf başkanı Ömrüm Çelik, Orman İşletmesince yapılan slogan yarışmasında dereceye giren Sultan Akar ve Merve Sıla Karayalçın da vardı.

Ödüllerin ve alkışların ardından İstiklal Marşı okurdu ve sınıf öğretmenlerince karneler dağıtıldı. Özellikle son sınıf öğrencileri ile öğretmeler arasında duygusal anlar da yaşandı.

(Haber Merkezi)

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