“Atatürk karşıtı siyaset, ulusal güvenlik sorunu”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ’ın, ‘Lider Söyleşileri’ programına konuk oldu.

“Türkiye'nin kurucu değerlerine ve manevi yapısına uygun bir Türk milleti figürünü hayata geçirmek adına, bunu anlatmak adına kurulmuş ve yoluna çıkmış bir siyasi hareketiz.” diyen Hüseyin Baş, “Atatürk karşıtlığı üzerinden yürütülen siyaseti yok edebiliriz, def edebiliriz. Çünkü bu bir milli güvenlik sorunudur. Atatürk'e karşı bir siyaset yaptığınızda hedef şudur; Türkiye'yi bölmek. Mesela Atatürk'e karşı olanlar 'Lozan'da gizli madde var' der. O zaman biz de şunu söylüyoruz, yöneticilerimiz çıksın, Lozan'da gizli madde vardır veya yoktur bu millete söylesin.” ifadesini kullandı.

Merdan Yanardağ’ın sorusu üzerine Milli Ekonomi Modeli’ni anlatan Baş, “neo liberal” ekonomiye ilişkin değerlendirmesini de şöyle dile getirdi:

“Devlet fabrika açmaz diyerek, Türkiye'nin bütün fabrikalarını, kuruluşlarını, zenginliklerini elden çıkardılar. Buradan elde ettikleri parayla bir yalancı bahar yaşattılar. Sonra satacak bir şey bulamadıkları için, biz bu krizi bugün iliklerimize kadar yaşıyoruz.” (Haber Merkezi)

