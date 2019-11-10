“Atatürk, eşine az rastlanan bir lider”

Yaptığı yazılı açıklamada; Her ulusun bir kahramanı bulunduğunu kaydeden Doğan, Türk ulusunun en büyük kahramanının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu, Atatürk’ün, işgalci devletler tarafından paylaşılan ülkenin, yok edilmek istenen ulusun kurtarıcısı olduğunu ifade etti. Ali Can doğan, açıklamasında şunları dile getirdi: “Yüce Atatürk, hayatını Ulusunun kurtuluşuna adayan, dünyada eşine az rastlanan liderlerden biridir.

Atamız her ne kadar aramızdan ayrılsa da yaptığı çalışmalarla, bıraktığı eserlerle, sözleriyle kısacası her şeyiyle bizlerle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır.

Atatürk; başarıları, liderlik yeteneği, kişiliği ve devrimleriyle hepimizin gururudur. Mustafa Kemal’in şahsına ve O’nun bize miras bıraktığı değerlere sonsuza dek sahip çıkacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duyguları içerisinde saygıyla anıyorum.” (Haber Merkezi)