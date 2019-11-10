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“Atatürk, eşine az rastlanan bir lider”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, 10 Kasım tarihinin Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı olduğunu ve Türk milleti için 10 Kasım’ın, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günü olduğunu ifade etti.

“Atatürk, eşine az rastlanan bir lider”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, 10 Kasım tarihinin Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı olduğunu ve Türk milleti için 10 Kasım’ın, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk’ü anma ve düşüncelerini anlama günü olduğunu ifade etti.

10 Kasım 2019 Pazar 21:45
“Atatürk, eşine az rastlanan bir lider”

Yaptığı yazılı açıklamada; Her ulusun bir kahramanı bulunduğunu kaydeden Doğan, Türk ulusunun en büyük kahramanının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu, Atatürk’ün, işgalci devletler tarafından paylaşılan ülkenin, yok edilmek istenen ulusun kurtarıcısı olduğunu ifade etti. Ali Can doğan, açıklamasında şunları dile getirdi: “Yüce Atatürk, hayatını Ulusunun kurtuluşuna adayan, dünyada eşine az rastlanan liderlerden biridir.

Atamız her ne kadar aramızdan ayrılsa da yaptığı çalışmalarla, bıraktığı eserlerle, sözleriyle kısacası her şeyiyle bizlerle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır.

Atatürk; başarıları, liderlik yeteneği, kişiliği ve devrimleriyle hepimizin gururudur. Mustafa Kemal’in şahsına ve O’nun bize miras bıraktığı değerlere sonsuza dek sahip çıkacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duyguları içerisinde saygıyla anıyorum.” (Haber Merkezi)

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