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Atatürk büstünün silinen yazıları yeniden düzenlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlana İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstü kaidesindeki “Türk, Övün, Çalış, Güven” yazısının bazı harflerinin silinmesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Güncel 18.11.2020, 19:16
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Atatürk büstünün silinen yazıları yeniden düzenlendi

Milli Eğitim’in açıklamasında şöyle denildi:

“İlimiz Mevlana İlkokulu bahçesinde yer alan Atatürk büstü kaidesindeki, Atatürk’ün vecizesinin bulunduğu levhada bazı harflerin güneş ve yağmurun etkisiyle silindiği, herhangi bir kasıt olmadığı yapılan incelemeler neticesinde anlaşılmıştır. Okul yönetimine gerekli uyarılar yapılarak levha ve yazının yenilenmesi sağlanmıştır.” (Haber Merkezi)

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