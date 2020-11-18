Atatürk büstünün silinen yazıları yeniden düzenlendi

Milli Eğitim’in açıklamasında şöyle denildi:

“İlimiz Mevlana İlkokulu bahçesinde yer alan Atatürk büstü kaidesindeki, Atatürk’ün vecizesinin bulunduğu levhada bazı harflerin güneş ve yağmurun etkisiyle silindiği, herhangi bir kasıt olmadığı yapılan incelemeler neticesinde anlaşılmıştır. Okul yönetimine gerekli uyarılar yapılarak levha ve yazının yenilenmesi sağlanmıştır.” (Haber Merkezi)