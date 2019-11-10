“Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin lideri”

Vali Çiftçi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Bağımsızlık mücadelemizin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yılında milletçe anıyoruz” diye konuşan Vali Mustafa Çiftçi, “İstiklâl Savaşımı’zda milletimize önderlik ederek Anadolu’yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine ve istikbâline sahip çıkmaya çağıran Gazi Paşa’nın kurduğu Cumhuriyetin 96. yılını hep birlikte kutladık” dedi.

Vali Çiftçi mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Gelişmiş kurumları, güçlü savunması ve dinamik insan gücüyle geleceğe daha güvenle bakan, medeniyet yolunda ilerlemesini kararlılıkla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, O’nun bize bıraktığı en kıymetli eseridir. Devletimiz dünden daha güçlü ve müreffehtir. İnanıyorum ki, tarihin öznesi olma yolunda Malazgirt’te başlayan 1000 yıllık kutlu yolculuğumuz, duraklamadan devam edecek ve ilelebet sürecektir. Bu vesileyle, vatanımızın kurtuluşu ve devletimizin yeniden kuruluşunda emekleri ve gayretleri olan tüm devlet ve siyaset adamlarımızı, millet ve vatan uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)