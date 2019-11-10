Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103153
ALTIN
271.418
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3816
EURO
6.3439

“Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin lideri”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gelişmiş kurumları, güçlü savunması ve dinamik insan gücüyle geleceğe daha güvenle bakan, medeniyet yolunda ilerlemesini kararlılıkla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün bize bıraktığı en kıymetli eser olduğunu vurguladı.

“Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin lideri”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gelişmiş kurumları, güçlü savunması ve dinamik insan gücüyle geleceğe daha güvenle bakan, medeniyet yolunda ilerlemesini kararlılıkla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün bize bıraktığı en kıymetli eser olduğunu vurguladı.

10 Kasım 2019 Pazar 20:09
“Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin lideri”

Vali Çiftçi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Bağımsızlık mücadelemizin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yılında milletçe anıyoruz” diye konuşan Vali Mustafa Çiftçi, “İstiklâl Savaşımı’zda milletimize önderlik ederek Anadolu’yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine ve istikbâline sahip çıkmaya çağıran Gazi Paşa’nın kurduğu Cumhuriyetin 96. yılını hep birlikte kutladık” dedi.

Vali Çiftçi mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Gelişmiş kurumları, güçlü savunması ve dinamik insan gücüyle geleceğe daha güvenle bakan, medeniyet yolunda ilerlemesini kararlılıkla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, O’nun bize bıraktığı en kıymetli eseridir. Devletimiz dünden daha güçlü ve müreffehtir. İnanıyorum ki, tarihin öznesi olma yolunda Malazgirt’te başlayan 1000 yıllık kutlu yolculuğumuz, duraklamadan devam edecek ve ilelebet sürecektir. Bu vesileyle, vatanımızın kurtuluşu ve devletimizin yeniden kuruluşunda emekleri ve gayretleri olan tüm devlet ve siyaset adamlarımızı, millet ve vatan uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim