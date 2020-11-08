Atatürk aşkı

İsmet Sarıtekin’in anı olarak muhafaza ettikleri arasında, 11 Kasım 1938 tarihli, Ata’nın ölüm haberini veren Tan Gazetesi’nin tıpkı basımı başta yer alıyor. Ayrıca, para koleksiyoncusu olan Sarıtekin, “Dünya Lideri Atatürk” esprisi içinde Almanya tarafından bastırılan, Fransa’dan getirttiği hatıra Euro’yu gözü gibi koruyor.

Darphane tarafından bastırılan “Tarihte Türk Devletleri” hatıra para albümü de, Sarıtekin’in ÇORUM HABER okurlarıyla paylaştığı kıymetli anılar arasında.

(Haber Merkezi)