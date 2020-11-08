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Atatürk aşkı

Emekli Astsubay İsmet Sarıtekin, uzun yıllardan beri, Atatürk’le ilgili “hatıra” niteliğindeki materyallerin koleksiyonunu yapıyor. Ulu Önder’in aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü öncesi, koleksiyonundan bazı parçaları ÇORUM HABER okurlarıyla paylaşmak isteyen Sarıtekin, bu amaçla gazetemizi ziyaret etti.

Güncel 08.11.2020, 18:40
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Atatürk aşkı

İsmet Sarıtekin’in anı olarak muhafaza ettikleri arasında, 11 Kasım 1938 tarihli, Ata’nın ölüm haberini veren Tan Gazetesi’nin tıpkı basımı başta yer alıyor. Ayrıca, para koleksiyoncusu olan Sarıtekin, “Dünya Lideri Atatürk” esprisi içinde Almanya tarafından bastırılan, Fransa’dan getirttiği hatıra Euro’yu gözü gibi koruyor.

Darphane tarafından bastırılan “Tarihte Türk Devletleri” hatıra para albümü de, Sarıtekin’in ÇORUM HABER okurlarıyla paylaştığı kıymetli anılar arasında.

(Haber Merkezi)

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