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Atatürk Anıtı’nda tören
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Atatürk Anıtı’nda tören

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

19 Mayıs 2020 Salı 12:09
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Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililer katıldı. 

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Anıt’a çelenk bıraktı. 
Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi adına İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Anıt’a çelenk bıraktı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:19
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