Atatürk Anıtı’na saldırı Türkiye’yi ayağa kaldırdı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan Atatürk Anıtı’na düzenlenen 'urganlı' saldırı, ülkenin gündemine oturdu.
Güncel 04.02.2022, 19:34
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Samsun gibi ülkemiz açısından önemli bir şehirde Atatürk Anıtı'nın hedef alınmasına yurttaşlardan, sanat dünyasından, siyasilerden büyük tepki geldi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı’nın iki kişinin kaldırışına uğramasına büyük tepki gösteren yurttaşlar bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm ülke genelinde büyük öfke duyulan olay sonrası gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı.
Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Gündüz saatlerinde ise Atatürk Anıtı çevresinde insan zinciri oluşturuldu.
(Haber Merkezi)
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