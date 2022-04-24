Atatürk Anıtı’na 23 Nisan çelengi

Bayram kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından çelenk sunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

