Atatürk Anıtı ve Şehitlik’te Gaziler Günü etkinlikleri

Çorum'da Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile gazi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Vali Çiftçi ve beraberindekiler, törenin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette Kur'an tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

