Atatürk Anıtı temizlendi

Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak amacıyla Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları olan belediye hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, muhtarlıklar, taksi durukları, halk otobüsleri, eczaneler ve caddeler ve ara sokakları her gün düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da salgın hastalığın yayılmasına engel olmak için belediyenin yaptığı tiziz ve hassas çalışmaları yakından takip ediyor. Süreci başından beri yakından titizlikle takip ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Arkadaşlarımız sahada gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimizin ortak kulanım alanlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı için durmadan aşkla çalışıyoruz. Yoğun bir mesai ile çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.