Atatürk Anı Parkı’na Çorum’dan 750 fidan

Başöğretmen Atatürk Anı Parkı’na 30 binin üzerinde fidan dikimi yapılırken, Çorum adına da 750 adet fidan dikildi. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da yapılan genel kurul ile birlikte derneğin yeni yönetimi belirlenmişti. Dernek tarafından geçtiğimiz günlerde ise Başöğretmen Atatürk Anı Parkı’na fidanların dikimi yapıldı. Öğretmen okulu mezunları ayrıca hep birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Törene Çorum’dan da Öğretmen Okulu mezunları; Arslan Kaya, Hasan Ali Kalayoğlu, Seyhan Can ve Şükran Tekeli katıldı. Etkinlikte orman ve parka Çorum adına 750 adet fidan dikildiğini, fidanların ücretinin ise öğretmen okulu mezunlarından toplandığını ifade edildi.

(Haber Merkezi)