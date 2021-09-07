Atatürk Anadolu Lisesi, Liseler Arası Teknofest Araç Yarışması’na katılıyor

Ömer Faruk Döngel, Ali Tuna Süt, Kazım Eren Emekli, Alperen Burak Karataş, Mustafa Beyaz ve Sefa Sarıgül’ün oluşturduğu öğrenci grubuna danışman olarak da öğretmen Mehmet Ökmen katkıda bulundu. Çorum Belediyesi’nin desteğinde yapılan araç İzmir Körfezi Pisti’nde yapılacak yarışmaya katılacak.

Yarışma için hazırlanan Partus’un teknik özellikleri ise şöyle: “Araç; dört teker, iki adet 2000 Wat’lık motor, arka freni kampana, ön fren disk, altı adet akü, amortisör sistemi, farlar, stop lambaları vs. 17 inch jantlar, emniyet kemeri, roll bar, roll case sistemi, 0-100 km hıza 7 saniyede çıkacak güçte”

(Haber Merkezi)

