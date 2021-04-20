AtaTohum’da atalık tohum çeşidi 392’ye ulaştı

Samsun Atakum’da bulunan Atatohum Merkezi, atalık tohum gönüllüleriyle ikinci tohum takası etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla geçen yıl açılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası Atatohum’un bu etkinlikle birlikte 392 çeşit atalık tohuma ulaştı.

Korona virüsü önlemleri kapsamında Atatohum Merkezi’nin bahçesinde, açık havada ve sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleşen etkinliğe Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Danışman, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Yılmaz, Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri yöneticilerinden Ender İren ve çok sayıda tohum gönüllüsü katıldı. Katılımcı gönüllülere ise etkinlik sonunda teşekkür belgesi verildi.



Samsun’un ilçelerinden gelen 100’e yakın tohum gönüllüsü aynı zamanda Atatohum Merkezi’ne tohum bağışında bulunarak tohumların güvenli kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesine destek oldu. 2020 yılının haziran ayında 232 çeşit tohumla açılan Atatohum Merkezi’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tohum destekleri ve takas etkinlikleriyle 392 çeşit ata tohumu kayıt altına alınmış oldu. İkinci takas etkinliği sonrasına Atatohum Merkezi 4 yeni türe de ev sahipliği yapmaya başladı. Bağışçıların merkeze hediye ettikleri coğrafi patenti alınmış Ardahan’dan Posof Fasulyesi ile coğrafi patent başvurusu yapılmış Ardahan Kavılca buğdayı ile Posof buğdayı, Çorum’dan Alaca mor soğanı envantere kazandırıldı. Etkinlikte, tohum gönüllüleri birbirleriyle de tohumlarını paylaştı. Böylece atalık tohumlar farklı topraklarda yeşermek üzere el değiştirdi. (İHA)