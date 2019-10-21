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Ataşehir’de Çorumluların “Kan Bağışı Kampanyası”

İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, 20 Ekim Pazar günü Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenledi. Başarıyla gerçekleştirilen bu anlamlı “sosyal sorumluluk projesi”nin ardından, Yağmur Yalçın, Metin Çay, Orhan Canayakın, Ali Gürsoy, Cideli Emin, Süreyya Şahin ve Yılmaz Cesur’un başarılı sahne performansları, folklor ve mehter gösterileri ile etkinlik tam bir şenliğe dönüştü.

Ataşehir’de Çorumluların “Kan Bağışı Kampanyası”

İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, 20 Ekim Pazar günü Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenledi. Başarıyla gerçekleştirilen bu anlamlı “sosyal sorumluluk projesi”nin ardından, Yağmur Yalçın, Metin Çay, Orhan Canayakın, Ali Gürsoy, Cideli Emin, Süreyya Şahin ve Yılmaz Cesur’un başarılı sahne performansları, folklor ve mehter gösterileri ile etkinlik tam bir şenliğe dönüştü.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:10
Ataşehir’de Çorumluların “Kan Bağışı Kampanyası”

Program, Sancaktepe Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Federasyon Başkanı Metin Akkuş, açılış konuşmasında, ilk etkinliklerinin farkındalık yaratmak amacıyla kan bağışı kampanyası olduğunu hatırlatarak, Federasyon’a katkılarından dolayı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkür etti. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ile Belediye’nin ileri gelen yöneticileri katıldı.

Ataşehir Eğitim Derneği kitap standı açarak kan bağışına katılım sağlayan vatandaşlara ve çocuklara kitap dağıttı. Etkinlik sonunda 160’a yakın kan bağışı yapıldığı öğrenildi. Etkinliğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da çiçek gönderdikleri gözlendi. Bine yakın kişinin izlediği program sonunda, katkıda bulunanlara plaket verildi.

(Haber Merkezi)

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