Ataşehir’de Çorumluların “Kan Bağışı Kampanyası”

Program, Sancaktepe Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Federasyon Başkanı Metin Akkuş, açılış konuşmasında, ilk etkinliklerinin farkındalık yaratmak amacıyla kan bağışı kampanyası olduğunu hatırlatarak, Federasyon’a katkılarından dolayı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkür etti. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ile Belediye’nin ileri gelen yöneticileri katıldı.

Ataşehir Eğitim Derneği kitap standı açarak kan bağışına katılım sağlayan vatandaşlara ve çocuklara kitap dağıttı. Etkinlik sonunda 160’a yakın kan bağışı yapıldığı öğrenildi. Etkinliğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da çiçek gönderdikleri gözlendi. Bine yakın kişinin izlediği program sonunda, katkıda bulunanlara plaket verildi.

(Haber Merkezi)