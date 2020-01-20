Ataşehir’de Çorum rüzgârı

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, açılış törenine, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi adına katıldı. Ayrıca, Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hisman ve Ekrem Köse ile CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Hamiyet Ardibatan da törende hazır bulundular. Yine MHP İlçe Başkanı Sadun Bizel de açılışa katılanlar arasındaydı.

Çorumlu ve Çorum dostu çok sayıda bürokratın da ilgi gösterdiği törene, Çorum’dan ise, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Federasyon Çorum Temsilcisi Ahmet Ünal ve müteahhit-inşaat mühendisi Cemal Ersoy katıldı.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, açılışta yaptığı konuşmada, Çorum adına birlik ve dayanışmayı sağlama çabalarına tüm Çorumluların desteğini beklediklerini ifade ederek, çatıları altına engelliler, kadınlar ve sporcular derneklerini de alacaklarını söyledi. Halkoyunları ve müzik gösterileri ile etkinlik akşama kadar devam etti.

İçerenköy Hazan Sokak’taki açılış çok kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Açılışa Çorum’dan katılan Mehmet Yolyapar, Av.Ahmet Ünal ve İnş.Müh. Cemal Ersoy, Federasyon yöneticileriyle…

İstanbul’da yaşayan tanınmış Çorumlu işadamı Metin Erişken de törene katıldı. (Soldan sağa: Metin Akkuş, Mehmet Yolyapar, Metin Erişken, Ahmet Ünal, Cemal Ersoy)

Hemşehrilerle bir anı fotoğrafı…

Federasyon Genel Merkezi’nin girişinde…

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Federasyon yöneticileriyle…

Açılış törenine katılan Çorumlulardan bir grup…

(Haber Merkezi)