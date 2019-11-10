“Ata’nın yolundan kararlı yürüyüşümüz sürecek”

CHP İl Başkanı Tüfekçi, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyetin kurucusu, Türk devrimlerinin öncüsü, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında, saygı, sevgi ve şükranla andığımızı hatırlatan Tüfekçi, “Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor” dedi.

“Ata’nın harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor” diyen Tüfekçi bu bağlamda onun kurduğu Cumhuriyet sayesinde ülkenin gerçek sahibinin bir kişi, bir aile veya bir zümre olmadığını ve milletin kendisi olduğunu hatırlattı.

Tüfekçi’nin 10 Kasım mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır.

“Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir" diyen ve arkasında yas değil, şanlı bir destan, genç ve çağdaş bir Cumhuriyet bırakan Ulu Önder Atatürk'ün insanlığın değişmez kanunu ölümünün ardından geçen 81 yıl, Cumhuriyet sevdalıları için onun bayrağını daha ilerilere taşımak ile geçti. Cumhuriyet'in evlatlarına bıraktığı büyük mirasın sahipleri olarak 10 Kasım gününde, O'nu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha O'na ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğini kabul etmiş manevi mirasçıları olarak bizler, ülkemizi bugün içinde bulunduğu durumdan hızla çıkararak, Atatürk'ün gösterdiği yolda devam etmesi için doğruluktan, adaletten, demokrasiden ve eşitlikten vazgeçmeden yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin unutulmaz lideri olan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, sevgi, şükran ve rahmetle anıyor, Türk milletinin Ata’sının izinden gitme arzu ve gayretini, dün ve bugün olduğu gibi, gelecekte de hiçbir şekilde aksatmayacağını gururla ifade etmek istiyoruz.”

(Haber Merkezi)