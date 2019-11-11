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“Ata’nın orman ve yeşile olan sevdasını tüm dünya biliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, ilimizin rekorlar kenti olması gereken özel bir kent olduğunu dile getirdi.

“Ata’nın orman ve yeşile olan sevdasını tüm dünya biliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, ilimizin rekorlar kenti olması gereken özel bir kent olduğunu dile getirdi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:42
“Ata’nın orman ve yeşile olan sevdasını tüm dünya biliyor”

“Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında ilimizde Akkent Mahallesi’nde düzenlenen törene katılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orman, yeşil ve ağaca olan sevgisini tüm dünyanın bildiğini söyleyen Milletvekili Köse, Çorum’un yeşiline katkı sağlayacak bir projede emeği geçenlere teşekkür etti.

“Çorum’un rekorların kenti olması lazım. Çorum çok özel bir kent. Belediye Başkanımız söylüyor. Dünyanın da merkezidir” diye konuşan Milletvekili Köse, 81. Vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha andığını vurguladı.

Köse sözlerine şöyle devam etti: “Dün ölüm yıldönümü olan ve bu memleketi yedi düvele karşı savaşarak bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyorum. Buradan kendisini rahmetle, minnetle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Kendisinin de ağaca, ormana olan özel sevgisini bütün dünya biliyor. Yalova Termal Tesisleri’nde bir çınar ağacının altında dinlendikten sonra zaman zaman gelip dinlenmek adına oraya bir köşk yaptırıyor. Bugün de hala Cumhurbaşkanlığı’nca müze olarak kullanılan bir yer. Zaman içerisinde çınarın ağaçları köşkün pencerelerine doğru uzanınca bahçıvan bir dalını kesmek istiyor. Bunu görünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Çınara kıymayalım, köşkü buradan ileriye çekebiliriz’ diyor. İstanbul Belediyesi’nin bu konudaki uzanmalarının yardımıyla üç gün içerisinde o köşk 4,5 metre çekilerek çınar ağacı kurtarılıyor. Bu anlamda bu memleketi armağan edenlerin de ağaç ve orman sevgisi emsalsizdir. Dünyada orman bakımından fakir olan ülkemize ve kentimize ağaç dikerek başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere belediyeye, valiliğe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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