“Ata’nın emanetine sahip çıkacağız’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün kutsal emanetine sahip çıkacaklarını söyledi.

“Cumhuriyet ve Cumhuriyet çocuklarının daha güzel yarınları için mücadele edeceğiz” diye konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, Türk Milleti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Orhan Vargeloğlu mesajında şu görüşlere yer verdi; “Demokrasimizin mabedi, milli egemenliğimizin esası olan TBMM’nin 101. yılına erişmiş olmasının büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bir asrı deviren Türkiye’mizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek bizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutsal emanetine sahip çıkacağımızın sözünü bir kere daha bu vesileyle yineliyor, Kurucu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm demokrasi ve kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”

(Aliye ÖNCEL)

